Kouame e il paragone con i calciatori d’Europa: perchè non usarlo di più?

La nota pagina di statistiche ViziFootball ha creato paragonato tra il giocatore della Fiorentina, Christian Kouame e tre altri calciatori: Jordan Ayew, Dario Benedetto e Daichi Kamada.

La statistica dimostra come Kouame, spesso subentrante sia simile a Jordan Ayew ma che è decisamente più impreciso di Benedetto sotto porta e meno propositivo di Kamada.

We’ve pit Christian Kouamé against FWs at his suitor clubs.

In a largely substitute role, the Ivorian’s statistically similar to Jordan Ayew but less clinical in front of goal and he generates fewer assists & turnovers than Darío Benedetto or Daichi Kamada.#om #cpfc #eintracht pic.twitter.com/ByJrEQfVUb

— Vizi Football (@ViziFootball) January 11, 2021