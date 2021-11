Kouame e la condizione che la Fiorentina non ha concesso all’Anderlecht

Nel corso dell’ultimo mercato, la Fiorentina ha ceduto all’Anderlecht, in prestito Christian Kouame.

Il club belga avrebbe voluto ottenere almeno un diritto di riscatto per l’attaccante viola, ma il club gigliato ha declinato questa richiesta cedendolo in prestito oneroso.

Stessa richiesta fatta dall’Anderlecht per Joshua Zirkzee, ma anche in questo caso è arrivato il no alla richiesta da parte del Bayern Monaco.

Per il momento Kouame ha realizzato tre gol e fatto un assist nelle sette partite giocate con la sua nuova squadra.