Kouame e la sorpresa che non ti aspetti

Un infortunio serio, l’operazione, la riabilitazione e il Covid che ci si mette di mezzo giusto per complicare ulteriormente la faccenda. Eppure l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, ha saputo essere più forte di tutti questi elementi ed è stato per certi versi sorprendente contro il Verona. Per carità, non è che abbia fatto faville, ma vederlo giocare per tutto l’incontro e vederlo chiudere la gara addirittura in crescendo è un qualcosa che nessuno poteva aspettarsi.

L’ex Genoa, con il suo entusiasmo e la sua voglia di sbattersi per recuperare i mesi persi, potrebbe essere una buona arma per la Fiorentina in questo finale di stagione.