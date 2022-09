Kouamé e la sua ascesa verticale. Ora è il più in forma dell’attacco della Fiorentina

Christian Kouamé è la sorpresa della stagione della Fiorentina, almeno fin qui. Il suo inizio ha convinto tutti e sorpreso gran parte di tifosi e addetti ai lavori: le sue caratteristiche lo rendono anche più di una semplice alternativa (LEGGI QUI).

Anche le pagine de La Repubblica tornano sui passi di un elogio all’attaccante ivoriano, sottolineando soprattutto l’enorme differenza tra il Kouamé di oggi e quello visto nella stagione 2020/2021. In questo senso, ha aiutato molto il prestito all’Anderlecht. Fondamentale ricalcare come, ad oggi, il classe 1997 sia senza dubbio il più in forma dell’intero reparto viola.