“Kouame è teso quando gli arriva il pallone, lascia a desiderare il primo controllo di palla. Vlahovic invece…”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato del momento dell’attaccante viola Christian Kouame: “Lascia a desiderare il primo controllo di palla. Non so se non sia sereno, lo vedo teso quando gli arriva il pallone, forse la testa nel suo caso fa la differenza a suo sfavore. Vlahovic ha invece saputo riemergere con la fiducia di Prandelli.

