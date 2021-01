Kouame e un futuro tutto da scrivere. Torino in pole position con una buona proposta, ma intanto domenica col Cagliari…

Il mercato di riparazione è appena iniziato e la Fiorentina è chiamata a raddrizzare un’annata che potrebbe prendere una brutta piega. Nonostante la stagione dei gigliati sia stata fin qui tutt’altro che esaltante, tanti giocatori viola hanno attirato su di loro gli occhi di molte squadre in Italia e non solo. Su tutti Christian Koaume, che fin qui non ha brillato affatto, come dimostra l’unica rete messa a segno dall’ivoriano. L’infortunio dell’anno scorso è un alibi non da poco, ma Prandelli non sembra puntare fino in fondo sull’attaccante classe 97′, come dimostra la sostituzione di ieri, quando Eysseric gli è stato preferito per subentrare al posto dell’infortunato Ribery.

Il futuro dell’ex Genoa è tutto da scrivere e su di lui è forte l’interesse di tre squadre, che di fatto sono tre opzioni concrete. In pole position il Torino, pronto a mettere sul piatto ben 16 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I granata ritengono Koaume il primo obiettivo di mercato, ma sulle tracce dell’attaccante ventitreenne resta alto anche l’interessamento del Verona. Juric lo ha già allenato ai tempi del Genoa e tra i due è rimasto vivo un ottimo rapporto. Per ultimo da segnalare il coinvolgimento di una squadra francese, l’Olympique Marsiglia che avrebbe messo gli occhi addosso al giovane attaccante della Fiorentina, arrivato in riva all’Arno appena dodici mesi fa.

La società gigliata non ha ancora deciso il da farsi, ma presumibilmente Kouame ha buone possibilità di giocare domenica contro il Cagliari, vista la probabile assenza di Ribery. Il giocatore infatti è comunque contento della sua avventura in viola e senza dubbio avrà voglia di dimostrare a tutti, Fiorentina compresa, il suo valore in campo.