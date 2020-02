Kouamé e una duttilità che apre molti scenari per l’attacco della Fiorentina del futuro

Qualche mese per recuperare dall’infortunio al crociato e poi Christian Kouamé sarà pronto per mettersi a disposizione della Fiorentina: di fatto sarà uno degli acquisti per la prossima stagione, la prima vera in cui la squadra viola darà l’assalto all’Europa. Nel suo anno e mezzo a Genova, ma anche prima al Cittadella, l’ivoriano ha avuto modo di giocare in varie posizioni dell’attacco, come esterno ma anche da seconda punta al fianco di un realizzatore come Piatek. Di certo c’è le leve lunghe e la velocità gli garantiscono una grande mobilità e imprevedibilità su tutto il fronte offensivo: ecco dunque che compito di chi Iachini (o di chi allenerà la Fiorentina la prossima estate) sarà quella di costruire un fronte offensivo con più soluzioni, proprio in virtù dei tanti ruoli che Kouamé potrà interpretare.