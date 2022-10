Kouame: “Era importante vincere, non potevamo sbagliare. Finalmente abbiamo segnato tanti gol”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, al termine della gara contro gli Hearts, ha espresso tutta la sua gioia per il successo ai canali ufficiali gigliati: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Era importante vincere, non potevamo sbagliare. Sin da subito siamo stati in partita e l’abbiamo sbloccato. Sapevamo la squadra che dovevamo affrontare”.

Poi ha continuato: “Dovevamo essere compatti dal primo all’ultimo minuto. Ho fatto il mio lavoro, cercando di aiutare la squadra. La cosa più importante è il lavoro collettivo. Abbiamo segnato tre gol, e nelle ultime partite avevamo faticato”.