Kouame fa sul serio: L’attaccante vuole bruciare le tappe

Stagione finita per tutti, non per un campionato esteso ben oltre il normale termine a causa della pandemia e così Christian Kouame avrà l’opportunità di provarci. Sempre con il sorriso che lo contraddistingue, non potrà ancora far parte della rosa a disposizione già dal 20 giugno, ma da martedì prossimo inizierà ad allenarsi in gruppo. Magari, scrive il Corriere Fiorentino, per provare a bruciare un po’ le tappe ed esserci per qualche partita in più rispetto alle 4-5 fin qui preventivate. Insomma, Kouame fa sul serio e può essere una valida alternativa al tandem Vlahovic-Cutrone, per mettere in difficoltà Iachini e dare (e darsi) una chance alla sua Fiorentina.

