“Appena in tempo, e stavolta è tutto mio!”. Così Christian Kouame ha commentato su Instagram il suo gol contro la Spal, il primo dopo il lungo infortunio. E ovviamente anche il primo con la maglia della Fiorentina, visto che quello contro il Torino era stato di fatto un autogol. Una rete importante per il ragazzo, che nella prossima stagione dovrà essere una pedina fondamentale per lo scacchiere di Iachini.

0 0 vote Article Rating