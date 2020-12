Kouame, futuro con la Fiorentina in bilico: Se ne riparla con il club viola. Le strade aperte per l’attaccante

La permanenza di Kouame alla Fiorentina è in bilico. Ci sarà entro breve una sorta di briefing, di confronto tra l’entourage del giocatore e i dirigenti viola per capire il da farsi. Però una cessione dell’attaccante sta diventando sempre più probabile.

Oltre alla possibilità di uno scambio con lo Spezia della quale parla stamani La Nazione, per lui si sono aperte le porte dell’Inghilterra con Crystal Palace e Leeds che sono pronte a contenderselo. In Italia invece c’è anche il Torino pronto a prenderlo in prestito per l’immediato ma con la possibilità di riscattarlo alla fine della stagione.