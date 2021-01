Kouame ha detto sì al Torino: Così potrebbe andare a dama l’affare

Il futuro di Christian Kouame è uno dei grandi temi legati al calciomercato della Fiorentina. Stando a quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, ci sarebbe una novità importante: l’ivoriano avrebbe detto sì alla corte del Torino, che lo vorrebbe per affiancarlo a Belotti nel 3-5-2 di Giampaolo. L’attaccante – si legge – non vuole affatto scappare da Firenze, ma la possibilità di giocare con continuità lo ingolosisce non poco.

La trattativa potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a sedici milioni di euro. Su Kouame ci sarebbe l’interesse di altre squadre (Verona, Crystal Palace, Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia), ma il Torino al momento è in vantaggio sulla concorrenza.

Da seguire anche in ottica Torino le situazioni di Igor e soprattutto Duncan. Quest’ultimo sarebbe il rinforzo ideale per dare dinamicità al centrocampo granata e anche su questo fronte la Fiorentina non farebbe muro. L’ex Sassuolo, però, piace anche a Genoa e Sampdoria.