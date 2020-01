Kouamé: “Ho già iniziato il recupero e non vedo l’ora di tornare in campo. Fiorentina? Non posso dire nulla…”

Intercettato da LaNazione.it, Christian Kouamè, attaccante del Genoa e prossimo a vestire la maglia viola ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sto bene, ho già iniziato il recupero e non vedo l’ora di tornare in campo. Con la Fiorentina? Non posso dire ancora niente”. Solo prassi: il numero 11 del Genoa, salvo clamorosi imprevisti, vestirà la maglia viola.