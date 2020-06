Kouame: “I giorni passano e il rientro in campo si avvicina. Non vedo l’ora” FOTO

Altro post pieno di entusiasmo quello dell’attaccante della Fiorentina Christian Kouame che su Instagram ha pubblicato una foto con scritto: “I giorni passano e il rientro si avvicina. Non vedo l’ora”. L’ivoriano non si vede in campo dallo scorso 3 novembre, poco prima del grave infortunio rimediato con la sua nazionale. Il giocatore infatti sta ancora lavorando a parte.

