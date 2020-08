Kouame: “Iachini è un grande, si è meritato la conferma: insieme andremo lontano. Ecco quali sono le mie caratteristiche”

In una lunga intervista a La Repubblica, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha parlato così di Iachini: “Ho un rapporto fantastico col mister, un grande, si è meritato la conferma. Ha preso la squadra in un momento complicato e ci ha portato nella parte sinistra della classifica. Anche il presidente Commisso ha dimostrato, ancora una volta, di dare grande importanza al lavoro e al merito. Il mister mi ha aiutato molto ad inserirmi, ha sempre creduto in me e mi ha lanciato in campo non appena è stato possibile. Insieme a lui potremo crescere e migliorare ancora. Per la Fiorentina e per il mister giocherei ovunque. Credo di essere un attaccante che può svariare su tutto il fronte offensivo. Velocità e tecnica sono le mie armi migliori, ma non amo parlare di me, preferisco lavorare sul campo e lasciare che siano gli altri a farlo”.

