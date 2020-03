Kouamè: “Il destino mi ha portato alla Fiorentina. Quando ho visto Ribery…”

Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina, ha risposto ad alcune domande del capitano del Cittadella Manuel Iorio, suo ex compagno, nel corso di una diretta Instagram. Queste le sue parole: “Infortunio prima del Crystal Palace? Semplicemente non era destino che ci andassi. A Natale passeggiavo in centro a Firenze con la mia fidanzata, che mi disse di voler viverci. Dopo un mese ero un giocatore della Fiorentina, vedi il destino. Al terzo giorno fiorentino mi stavo allenando da solo e ho visto Ribery, non ci volevo credere. Gli ho detto “E’ un onore giocare con te, ancora non ci credo”. La riabilitazione? Sto continuando il mio percorso, mi alleno con mio figlio sul bancone di casa”.