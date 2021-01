Kouame: Il Torino ha alzato l’offerta. La Fiorentina riflette

Come vi raccontiamo da giorni, è Christian Kouame il grande obiettivo del Torino per l’attacco. Il club di Cairo, stando a quanto si legge sulle pagine di Tuttosport, avrebbe alzato l’offerta per acquistare l’attaccante della Fiorentina, considerato il partner ideale da affiancare a Belotti.

Prestito con obbligo, e non più diritto, di riscatto per una cifra attorno ai sedici milioni di euro. Più altri due di bonus legati al rendimento dell’ivoriano. Il club di Commisso, per il momento, ha detto di no perché non è convinto di privarsi del giocatore per vari motivi, ma non è escluso che possa cambiare idea nei prossimi giorni.

Il Torino non molla la presa e nei prossimi giorni ci riproverà, ma serve un’offerta maggiore che però potrebbe anche non bastare. In estate, infatti, la Fiorentina ha rifiutato venticinque milioni di euro dal Brighton per Kouame.