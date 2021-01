Kouame interessa al Torino: ecco la formula che potrebbe accontentare entrambe le parti

Uno dei nomi più discussi in questo mercato invernale in casa Fiorentina è e sarà quello di Christian Kouame, arrivato in riva all’Arno un anno fa dal Genoa. Il 23enne ivoriano non ha fino ad ora inciso come ci si aspettava e lo stesso Prandelli non lo reputa una prima punta. Nonostante il prossimo addio di Cutrone, la società viola sembra voler puntare tutto su Vlahovic e i dirigenti stanno lavorando per affiancare al serbo un nuovo giocatore offensivo.

Come riporta Toronews.net tra le squadre interessate a Kouame c’è il Torino che è alla ricerca di un innesto offensivo. Un prestito secco per sei mesi potrebbe giovare sia al giocatore, sia alla Fiorentina e potrebbe accontentare anche i granata. Più difficile un prestito con diritto di riscatto, visto che la società viola lo ha riscattato a sua volta da solo qualche mese. Il futuro dell’attaccante ex Genoa però è ancora tutto da scrivere. Ora la parola passa al mercato.