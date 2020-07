Kouame: “La Fiorentina è sempre stata un punto di riferimento e ora ho coronato il mio sogno. Spero di segnare ancora al Torino…”

Tornato da poco in campo, Christian Kouame è pronto a prendersi la Fiorentina e a Tuttosport ha parlato così delle sue sensazioni: “Tornare a giocare dopo l’infortunio al ginocchio è stata una grandissima emozione. Onestamente, quando sono arrivato a gennaio, pensavo che avrei esordito in viola la prossima stagione. Fiorentina e Toro ancora non salve? Rispondo con un augurio: che entrambe possano tornare presto a lottare per obiettivi importanti. Belotti? Parliamo di un grande campione, con tantissime qualità che apprezzo molto, a iniziare dal suo senso del gol. Ho già segnato al Toro con il Genoa? Speriamo di replicare domani, ovviamente con un finale diverso (vinsero i granata 2-1 ndr). In questo momento però conta soprattutto far punti, quindi mi andrebbe bene pure un assist. Dediche per i gol? Per la mia famiglia, per chi mi è stato vicino, per la Fiorentina che ha creduto in me in un momento complicato della mia carriera. La squadra viola è sempre stata nel mio destino. Sono cresciuto umanamente e calcisticamente vicino a Firenze e la Fiorentina è sempre stata un punto di riferimento. Esserci arrivato è il coronamento di un sogno”.

