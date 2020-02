Kouamè: “La Fiorentina l’avevo vista perchè è sempre stata una grande squadra. Ecco perchè ho preso il numero 9…”

In sede di presentazione, ha esordito così il nuovo attaccante viola Christian Kouamè: “Vorrei ringraziare la società che ha creduto in me. Quando mi ha chiamato il mio agente gli ho detto di non scherzare. La Fiorentina è una buona squadra e la terapia è andata avanti. Alle 5 del mattina mi è stato detto di venire a Milano a fare le visite mediche. Sono stato molto contento. Da piccolo vedevo tutti i campionati europei. La Fiorentina l’avevo vista perchè è sempre stata una grande squadra, mi piaceva vederla giocare. Il mio ruolo? Negli ultimi anni ho giocato da seconda punta ma quando sono in campo penso a giocare e a divertirmi. Numero 9? Ho visto che l’undici era occupato. Ho fatto scegliere anche alla mia ragazza, che ha preferito il 9 come me”.