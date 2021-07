Kouame: “L’avventura alle Olimpiadi finisce qui. Dobbiamo essere orgogliosi di aver rappresentato il calcio ivoriano agli occhi del Mondo”

Sui propri canali social l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha salutato l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo dopo l’eliminazione avvenuta per mano della Spagna ai quarti di finale del torneo. Queste le sue parole: “L’avventura olimpica finisce qui.. Ci sarebbe piaciuto continuare in questa grande avventura ma dobbiamo accettare questa eliminazione per tornare ancora più forti. Possiamo essere orgogliosi del nostro percorso, orgogliosi di aver indossato i colori del nostro Paese, orgogliosi di aver rappresentato il calcio ivoriano agli occhi del mondo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Michael Kouame (@christianmichael.11)