Kouame: “Mi mancano le ca***** che dice Ceccherini nello spogliatoio. Quando sono arrivato in Italia mi ero dato un obiettivo…”

Christian Kouame, attaccante ivoriano della Fiorentina ha parlato in diretta Instagram: “Quando sono arrivato in Italia mi ero dato l’obiettivo di arrivare in Serie A entro 5 anni. Grazie al lavoro e alle preghiere sono riuscito nel mio intento. In Italia ho sempre trovato persone che mi vogliono bene. Ritorno a Firenze? Sono tornato dove sono arrivato perché la mia prima squadra Italiana è stata la Sestese. Uscire? Non sono una persona a cui piace molto passare tempo fuori casa. Se esco di casa o vado in centro oppure a Prato che è casa mia. Ceccherini? Mi mancano le ca***** che dice nello spogliatoio”.