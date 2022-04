Kouame: “Mi sento bene all’Anderlecht, ma quale sarà il mio futuro ancora non lo so”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, prestato all’Anderlecht, Christian Kouame, è stato interpellato sul proprio futuro dai media del Belgio.

“Mi sento molto bene all’Anderlecht – ha detto – ma davvero non lo so quale sarà il mio futuro. Voglio qualificarmi per i playoff 1, voglio vincere la finale di coppa, fare bene negli stessi play off e poi andare in vacanza. Solo allora ci penserò”.

Il giocatore intanto sta facendo bene in Belgio; nell’ultimo fine settimana ha realizzato un gol e fornito un assist nella vittoria contro lo Sporting Charleroi.