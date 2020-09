Kouame: “Non c’è cosa peggiore di gioire per un gol e poi non poter festeggiare a fine partite. Dobbiamo capire gli errori e non ripeterli”

Tra i tanti messaggi social lasciati dai giocatori della Fiorentina dopo la sconfitta di ieri, spicca quello di Christian Kouame. Su Instagram il giovane attaccante viola analizza i sentimenti del post-gara e soprattutto gli errori da correggere in vista dei prossimi impegni: “Fare gol e perdere. Gioire al momento ma non potere esultare alla fine. Non c’è cosa peggiore. L’obiettivo adesso è questo: capire gli errori e provare a non ripeterli”.

