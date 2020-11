“Kouame non è un centravanti, Amrabat non è un regista” il credo di Prandelli e il nuovo volto che vuol dare alla Fiorentina

Fine del 3-5-2. La Fiorentina con Prandelli in panchina passerà al 4-3-3 o al 4-2-3-1. E ci sono alcune convinzioni di fondo su questa rosa che sono molto indicative e che lo stesso Prandelli aveva espresso recentemente in un’intervista televisiva.

“Amrabat non è un regista – ha detto – Kouame l’ho allenato nel Genoa e non può fare la prima punta. Castrovilli e Amrabat sono micidiali nell’uno contro uno. Con Ribery, Bonaventura e questo parco di giocatori offensivi non puoi mettere un centravanti alla Toni, serve un attaccante bravo negli ultimi venti metri. Ribery è un giocatore totale, mi fa innamorare, può giostrare in qualsiasi ruolo”.

Un quadro abbastanza chiaro che ci riporta allo schema che avevamo proposto ieri, che può avere una variante tattica in più (Castrovilli più o meno arretrato) ma che come uomini potrebbe essere già definito.