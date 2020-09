Kouame: “Non siamo venuti a Milano per difenderci e l’abbiamo dimostrato. Peccato perché un risultato positivo…”

Ad aprire le marcature in Inter-Fiorentina ci ha pensato l’attaccante viola, Christian Kouame, il quale ha detto a ViolaChannel: “Andiamo a casa delusi, peccato perché un risultato positivo ci avrebbe dato più fiducia. Sono contento per il gol, ma non è andata bene oggi. Speriamo che la prossima vada meglio. La prestazione l’abbiamo fatta, non siamo venuti a Milano per difendere ma per giocarcela. Siamo riusciti a fare tre gol, purtroppo però ne abbiamo presi quattro”.

