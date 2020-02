Partito calcisticamente in Italia proprio da Firenze, da Sesto Fiorentino in particolare, e ora tornato a “casa”, Christian Kouamè oggi è stato mostrato con la sua nuova maglia, numero 9, in attesa poi di essere anche presentato. E su Instagram il neo attaccante viola ha commentato così: “Pronti, prontissimi, per questa nuova avventura. Oggi è stato solo il primo giorno: non vedo l’ora di tornare in campo #semprecolsorriso #fiorentina #firenze”.