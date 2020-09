Kouame non vede l’ora di fare sul serio: “Segnare due gol è il modo migliore per prepararsi al campionato”

Tra i protagonisti dell’amichevole di ieri contro la Reggiana c’è stato sicuramente Christian Kouame. L’attaccante della Fiorentina ha infatti segnato una doppietta, ripagando la fiducia di Iachini che in vista del campionato sembra averlo scelto per partire titolare al fianco di Ribery nel tandem offensivo. Kouame ha celebrato i gol anche su Instagram, con un post carico di motivazione: “Due gol, il modo migliore per prepararsi al campionato” ha scritto il classe ’97, che non vede l’ora di scendere in campo per le partite che contano.

