Kouame: “Non volevo andare via dal Genoa da infortunato, ma il destino ci ha messo lo zampino. Ruolo? Preferisco giocare centrale ma…”

A Radio Bruno ha parlato anche del suo passaggio dal Genoa alla Fiorentina Christian Kouame: “Non volevo andare via dal Genoa da infortunato. E’ stato il destino a portarmi a Firenze. Si vede che non era il momento di andare in Inghilterra, in famiglia sono più contenti di me da quando sono arrivato alla Fiorentina. Classifica? Noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare punti cercando di risalire nella parte sinistra della classifica. Ribery? Solamente a vederlo per me è un’emozione. Scherzi? Ancora nulla. Ruolo? Preferisco giocare più centrale che da esterno, però non ho problemi a giocare ovunque. Vlahovic, Cutrone e Chiesa? Sono tutti buoni giocatori anche se hanno caratteristiche diverse fra loro. Patrick è più un rapinatore d’area, Chiesa invece è più un esterno mente Vlahovic da fisicità all’attacco. Razzismo? Non deve succedere perché siamo tutti uguali”.