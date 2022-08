Kouame, perché no? Una prestazione che potrebbe ribaltare il futuro dell’ivoriano

E’ stato devastante, ogni giocata che fa ha un senso. Ha fatto un ritiro eccezionale e ora dobbiamo valutare insieme a lui cosa fare”. Così Daniele Pradè si è espresso in merito a Christian Kouame, assoluta sorpresa della prima uscita stagionale della Fiorentina. Contro la Cremonese l’ivoriano è stato l’unico, insieme a Sottil, che ha puntato costantemente l’uomo e si è rivelato decisivo con l’assist a Bonaventura e provocando l’espulsione di Escalante.

D’altronde non avevamo mai avuto l’occasione di vederlo all’opera in un tridente. Iachini lo schierava in coppia con Cutrone o Vlahovic, e già allora si aveva la sensazione che non fosse proprio il suo ruolo. A due settimane dalla fine del mercato e dopo una prestazione come quella di ieri, viene dunque naturale chiedersi se Kouame in fondo non possa tornare utile a Vincenzo Italiano.

L’ex Genoa, praticamente dall’inizio del ritiro con le valigie in mano, ora potrebbe disfarle e riporre i panni nell’armadio. Perché la Fiorentina ha bisogno di un esterno in più, ma le priorità sul mercato sono altre e si chiamano centrocampista e difensore. E chissà, allora, che il famoso quinto esterno non possa essere proprio Kouame. Non un top player, ma un ragazzo dedito al lavoro che potrebbe regalarci delle sorprese.