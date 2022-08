Kouame piace a una squadra tedesca, ma per adesso la Fiorentina non ha ricevuto offerte. La situazione

Quella di Christian Kouame è certamente una delle situazioni più discusse ultimamente in casa Fiorentina. La prestazione contro la Cremonese e la mancanza di alternative nel ruolo di esterno offensivo, hanno rimesso in discussione il ruolo di un giocatore che sembrava pronto a partire fin da inizio estate.

Ora invece la Fiorentina pensa al da farsi, non disdegnando l’ipotesi di una sua permanenza. Le squadre interessate a Kouame comunque non mancano e fra esse c’è anche una formazione tedesca. Trattasi dell’Augsburg, che però al momento non ha presentato alcuna offerta alla Fiorentina. Lo riporta Sky Sport Germania, precisando come quello del club della Bundesliga sia solo un semplice interesse.