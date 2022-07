Kouame potrebbe rivelarsi una pedina di scambio per arrivare a un difensore: i dettagli

Secondo quanto riferito da La Nazione di oggi l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame potrebbe rappresentare una pedina di scambio per sbloccare una trattativa importante. Il giocatore viola, che sembra sempre più sul piede di partenza, sembra che piaccia tantissimo al Reims in Ligue 1.

E qui scatterebbe la contropartita. Nel club francese milita Wout Faes, centrale classe ’98 che la Fiorentina sta seguendo da tempo come possibile alternativa a Milenkovic. Chissà allora, se l’attaccante sarà usato come pedina di scambio per arrivare al difensore. Un intreccio di mercato che potrebbe tornare utile a entrambi i club nel caso la trattativa prendesse il via.