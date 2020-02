Kouame: “Prandelli per me è stato più un padre che un allenatore. Ogni volta che Iachini mi vede, mi chiede se rientro il giorno dopo…”

Ha continuato così Christian Kouame a Radio Bruno: “Il mio agente mi aveva detto che con il Crystal Palace era praticamente tutto fatto. Il giorno dopo sono andato in Nazionale e mi sono infortunato al ginocchio. Ero contento perché giocare in Premier è un sogno, un campionato che guardo da sempre. Prandelli? Mi diceva sempre di essere me stesso e di stare tranquillo che i gol arriveranno. Per me è stato più un padre che un allenatore. Ogni giorno che Iachini mi vede mi chiede se rientro il giorno dopo. Quando mi sono infortunato non mi sono abbattuto più di tanto perché non si può tornare indietro nel tempo. Penso di essere bravo a prendere le cose con calma, con tranquillità. Penso a guarire e a tornare in campo al 100%”.