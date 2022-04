Kouame può far ritorno a Firenze. Le riflessioni attorno al futuro dell’ivoriano: da crack a pedina di scambio

La Fiorentina a fine stagione dovrà valutare il da farsi riguardo a diversi giocatori in prestito per l’Europa e non solo. Uno di questi è Christian Kouame, attaccante classe 1997 che quest’anno sta indossando la maglia viola, non quella della Fiorentina però, ma quella dell’Anderlecht. In Belgio l’ivoriano ha ritrovato sé stesso ma soprattutto la via del gol, visto che sin qui ha collezionato 13 reti impreziosite da 6 assist vincenti. Chiaramente però il campionato belga non è paragonabile alla nostra Serie A, e un suo ritorno a Firenze potrebbe essere solo momentaneo.

L’Anderlecht potrebbe decidere di acquistare il giocatore a titolo definitivo, altrimenti l’ex Genoa potrebbe senz’altro tornare a giocare in Italia, magari in prestito in una squadra che gli consenta di giocare con continuità e che l’aiuti a ritrovare lo smalto migliore. Una sua permanenza in viola sembra un’opzione piuttosto remota. Il 4-3-3 di Italiano non è il vestito migliore che si addice alle caratteristiche tecniche di Kouame. L’ivoriano non è una vera e propria punta, come probabilmente non ha la rapidità nel breve per poter fare l’esterno. Decisamente più una mezza punta, l’ivoriano ha bisogno di un partner d’attacco con cui dividere l’area di rigore.

Infine se arrivassero delle offerte di mercato per lui, è possibile che la Fiorentina valuti anche l’opzione della cessione, monetizzando così in vista degli investimenti mirati che serviranno per la prossima stagione.