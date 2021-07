Kouame può lasciare la Fiorentina. Non solo l’Anderlecht: un altro club estero sull’ivoriano

Possibile futuro lontano dalla Fiorentina, ma anche lontano dall’Italia per Christian Kouame. Come riporta gianlucadimarzio.com, l’attaccante viola, attualmente impegnato nel torneo olimpico di Tokyo con la sua Costa d’Avorio (domani giocherà i quarti di finale contro la Spagna), è nel mirino di due club stranieri: l’Anderlecht e il Friburgo.

Da tempo l’Anderlecht è sulle tracce di Kouame. Un interesse già registrato un mese fa quando il club belga ha avviato i contatti con la Fiorentina per cercare l’accordo, sia con la società che con il giocatore.

Adesso, però, si è inserito anche il Friburgo. Il club rossonero, che lo scorso anno ha chiuso la Bundesliga al decimo posto in classifica, sta pensando a Kouame come rinforzo per l’attacco.