Kouamé: “Quando giochiamo così siamo un’altra Fiorentina. Cosa è cambiato dal Riga? Ora abbiamo bisogno di punti”

A DAZN ha commentato la partita tra Fiorentina e Hearts uno dei protagonisti viola, Christian Kouamé. Queste le sue dichiarazioni: ”

“La cosa più importante per me è la squadra. Se segno o faccio assist e la Fiorentina non vince, conta poco. Do più valore al gioco di squadra. A me dispiace che in questo inizio abbiamo giocato bene ma i risultati non sono arrivati. Quando giochiamo bene si vede, siamo un’altra squadra e riusciamo a essere anche molto più efficaci sotto porta. Cosa è cambiato dalla partita contro il Riga? Che ora ci servono punti e lo abbiamo fatto con gli scozzesi. Ora dobbiamo puntare a farlo anche in campionato”.