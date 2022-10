Kouame risponde a Ceesay, la Fiorentina cresce nel secondo tempo ma torna da Lecce con un solo punto

Per non perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente questa pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

LECCE-FIORENTINA 1-1 (42′ Ceesay, 47′ Kouame)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor (58′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (58′ Duncan), Barak; Gonzalez, Jovic (6′ Cabral), Kouame (82′ Ikonè).

96′ – Finisce qui, 1-1 tra Lecce e Fiorentina

95′ – Espulso Gallo che rimedia il secondo giallo nel giro di due minuti. Punizione dalla sinistra da buttare in mezzo per la Fiorentina

93′ – Ammonito Gallo per un fallo su Bonaventura

90′ – 5 minuti di recupero

89′ – Triplo cambio nel Lecce: Fuori Umiti, Gonzalez e Strefezza, dentro Gendrey, Helgason, Oudin

87′ – Punizione dalla sinistra per il Lecce causata da Martinez Quarta. Cross in mezzo e salvataggio in corner di Milenkovic

85′ – Ikonè entra in area dalla sinistra e mette in mezzo, deviazione e calcio d’angolo

82′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Kouame, dentro Ikonè

79′ – Nico Gonzalez vede fuori porta Falcone e prova a beffarlo con un sinistro di prima, il portiere del Lecce recupera e si salva sopra la traversa

78′ – Cross dalla trequarti del Lecce, Strefezza tutto solo salta male e manda altissimo

76′ – Prova lo strappo Cabral ma è bravo il difensore a recuperarlo e sradicargli il pallone

73′ – Cambio nel Lecce: fuori Banda, dentro Di Francesco

72′ – Frustata di Kouame all’improvviso, blocca in due tempi Falcone

71′ – Grandissimo tiro di Martinez Quarta, Falcone vola e toglie il pallone da sotto l’incrocio

70′ – Prova un cross col destro Biraghi, libera la difesa del Lecce

68′ – Cambio nel Lecce: fuori Askildsen, dentro Bistrovic

65′ – Bella uscita di Milenkovic che innesca il contropiede, ma Kouame sbaglia la misura del passaggio a Cabral e regala il pallone a Falcone

60′ – Bella punizione di Biraghi, ma con la testa un uomo in barriera si mette sulla traiettoria

59′ – Umtiti stende Kouame al limite dell’area, l’arbitro estrae solo il giallo per il difensore del Lecce

58′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Igor e Mandragora, dentro Milenkovic e Duncan

57′ – Nico Gonzalez sprinta a centrocampo, sgambetto di Strefezza che si prende il giallo

55′ – Ripartenza di Nico Gonzalez che imbuca per Bonaventura, il quale però si addormenta e non riesce a concludere l’azione

51′ – Sgasata di Strefezza su Igor, cross in mezzo e colpo di testa di Ceesay che sfiora il palo

49′ – Terracciano esce fuori area e mette fuori il pallone, poi lo porta via per evitare che il Lecce batta veloce e si becca il giallo

47′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA!!! KOUAME!!! Cross dal limite dell’area di Cabral e splendido stacco di Kouame che di testa mette il pallone in rete dopo un bacino al palo. 1-1!!!

45′ – Comincia la ripresa

SECONDO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo, Lecce in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina

44′ – Bella giocata di Barak che mette in mezzo e Cabral segna, ma il pallone era uscito al momento del passaggio del centrocampista viola

42′ – Gol del Lecce. Giocatona di Gonzalez che manda al bar Dodo e mette in mezzo rasoterra, Igor se la dorme e Ceesay lo anticipa insaccando da due passi. 1-0.

39′ – Fallo di Blin su Kouame, giallo anche per lui

37′ – GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Fuorigioco di Bonaventura al momento del cross, che aveva causato un pasticcio di Falcone e il gol a porta vuota di Cabral. Anche sfortunata la squadra viola

34′ – La Fiorentina si fa trovare incredibilmente scoperta, Ceesay potrebbe passarla a un compagno tutto solo ma si addormenta e Quarta lo recupera

31′ – Prova lo sprint un Nico Gonzalez fin qui evanescente, Gallo lo accompagna sul fondo

28′ – Strefezza semina ancora il panico in area, poi calcia in diagonale rasoterra mancando la porta di qualche metro

26′ – Kouame tiene per la maglia Strefezza che era scappato via, giallo anche per lui

25′ – Kouame di testa trova Cabral, sponda verso Barak che però viene rimontato al momento del tiro

22′ – Clamorosa occasione per il Lecce. Banda converge sul destro e mette in mezzo per Ceesay, che di testa non trova lo specchio da due passi

20′ – Dodo duro su Banda, Massimi lo ammonisce verbalmente

18′ – Scambio nello stretto tra Bonaventura e Mandragora, quest’ultimo calcia forte e trova la risposta di Falcone

16′ – Palla rubata sulla trequarti dalla Fiorentina, ma Kouame spreca tutto con un’imbucata fuori misura

15′ – Strefezza brucia Mandragora, poi lo salta secco costringendolo al fallo da ammonizione

13′ – Igor cerca in profondità Cabral, Pongracic lo ferma in area

10′ – Contropiede velocissimo del Lecce, ma è strepitoso Kouame nel rientrare e chiudere

9′ – Bonaventura mette in mezzo, scontro tra Falcone e Baschirotto con il pallone che passa ma non c’è nessuno giocatore viola in agguato

8′ – Prova lo spunto centrale Nico Gonzalez, fermato in scivolata

6′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Jovic, dentro Cabral

5′ – Si accende sulla sinistra Banda, che entra in area e calcia ma Quarta smorza il tiro e favorisce la presa di Terracciano

3′ – Incredibile, Jovic non sta bene e chiede il cambio. Probabile il cambio immediato con Cabral

2′ – Cross di Baschirotto, Terracciano esce e fa suo il pallone

1′ – Match cominciato in ritardo a causa del fumo dei fumogeni che rendeva difficile la visibilità in campo

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame.

Il Lecce per continuare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, la Fiorentina alla disperata ricerca di punti anche in campionato. Alle ore 20:45 al Via del Mare andrà in scena Lecce-Fiorentina, ultimo atto della 10a giornata di Serie A. Si prospetta una gara ad alta tensione quella tra viola e giallorossi, con i tre punti in palio che pesano come un macigno per entrambe le formazioni.

