Kouamè saluta l’Anderlecht: “Vissuti momenti incredibili”. Ora il ritorno a Firenze e le valutazioni sul futuro

Come previsto dalla formula del prestito secco, è già finita l’avventura di Christian Kouamè con la maglia dell’Anderlecht. Il giocatore rientrerà dunque alla Fiorentina, per poi incontrare la società e magari anche mister Italiano e decidere del suo futuro.

Intanto, Kouamè ha pubblicato sui proprio social un saluto ai tifosi dell’Anderlecht: “Grazie. Grazie per il vostro benvenuto. Grazie per questi momenti incredibili trascorsi insieme. Potete essere fieri di tifare Anderlecht. Non vi dimenticherò mai”.