“Kouame sarebbe sprecato come punta centrale, il suo ruolo è l’esterno. I giocatori della Fiorentina non hanno esempi da cui imparare”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “In una squadra di calcio serve sempre un terminale offensivo, lo ha capito anche il Manchester City che dopo anni di falso nueve ha preso Haaland. Kouame? Se deve giocare spalle alla porta, come prima punta non ce lo vedo. E poi sta rendendo benissimo da esterno d’attacco, non lo toglierei mai da quella posizione perché gli sta riuscendo davvero tutto. Il problema forse sono gli esempi che hanno questi giocatori: io ai miei tempi imparavo da Baiano, loro da chi imparano?”.