Kouamé: “Sento tantissimo l’affetto dei tifosi. Non mi aspettavo di rimanere alla Fiorentina. Ma non poteva finire così”

Il calciatore della Fiorentina Christian Kouamé ha parlato sul canale TikTok ufficiale della ACF Fiorentina, per commentare la situazione della squadra e il suo momento: “Sento tantissimo l’affetto dei tifosi, soprattutto nel periodo in cui non sapevo se rimanere o meno. Mi sono arrivati un sacco di messaggi: l’ho apprezzato molto“.

Sulla sua estate: “Non mi aspettavo di rimanere a Firenze, sinceramente. Era più probabile che io andassi via. Tornato dal Belgio, nella mia testa non c’era l’opzione di rimanere. Mi sono allenato duramente, comunque, per essere sempre pronto. Alla fine, abbiamo deciso insieme di proseguire. Ho visto affetto dal presidente, dal mister, dal direttore… fantastico”.

Sul suo periodo di difficoltà: “Sono stato stimolato. Una volta arrivato qui, avevo un infortunio grave, poi mi sono ripreso e sono andato via. Tornato a Firenze, mi era rimasto qualcosa in gola, non poteva finire così. Sono contento perché sto ricevendo la fiducia di tutti. Mi fa stare bene. Anderlecht? Bella esperienza, mi ha fatto crescere e stare bene. Ho imparato l’etica del lavoro con continuità”.