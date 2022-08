Kouame si rimette in gioco. Tutti quelli che rischiano di salutare la Fiorentina

“Kouame? E’ stato devastante e sono contentissimo per lui. Ha fatto un ritiro eccezionale e ora dobbiamo valutare insieme a lui cosa dovremo fare per il futuro”. Queste le parole utilizzate dal direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, per commentare la prestazione dell’attaccante contro la Cremonese.

Un buon ritiro, un ottimo esordio in campionato e la sua cessione che fino a ieri sembrava cosa certa, adesso non lo è più.

Anche Zurkowski in questo senso è in bilico. L’Empoli se lo rivorrebbe e sta caldeggiando la figura del polacco nell’ambito di uno scambio all’interno dell’operazione Bajrami. Ma per il momento il suo nome rimane in stand by.

Benassi invece è in vendita e occhio a Empoli e Spezia. Per Ranieri c’è la possibilità di un (nuovo) trasferimento alla Salernitana. Mentre cedere Terzic vorrebbe dire dover anche cercare un’alternativa a sinistra a lui e a Biraghi in poche ore.