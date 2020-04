Kouame: “Sogno un gol all’esordio con la Fiorentina e giocare la Champions con questa maglia. E se Iachini me lo chiede sono pronto a fare anche il terzino”

Qualora ripartisse il campionato a fine maggio prossimo, la Fiorentina potrebbe contare sull’apporto anche di Christian Kouame, giocatore acquistato dal Genoa nel corso dell’ultimo mercato invernale. L’ex rossoblu sta completando la sua riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio: “Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo – spiega a La Gazzetta dello Sport – Poi vorrei giocare un giorno la Champions, perché no? Con la maglia della Fiorentina… Mi piacerebbe vincere qualche trofeo e giocare un mondiale con la mia nazionale. Sogno un gol al mio esordio, magari sotto la Fiesole anche se temo che per molto tempo non potremo avere i nostri tifosi allo stadio”.

Su Ribery: “Mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerò con un simile fenomeno. Franck ha una fame incredibile, nonostante abbia vinto tutto”.

Kouame si dice disponibile a giocare anche terzino se Iachini glielo chiedesse: “Certo. Se vuole sono pronto a giocare anche in porta. A parte le battute nel calcio di oggi bisogna adattarsi a tutto”.