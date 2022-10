Kouame: “Spero che sia uno slancio per il campionato, ora stiamo tutti bene. A volte ci addormentiamo ma i risultati arriveranno”

Protagonista anche stasera, Christian Kouame a Sky Sport ha commentato la vittoria della Fiorentina in Conference:

“Ci abbiamo provato perché avevamo possibilità, era importante per noi cercare di passare per primi, non è successo ma siamo comunque contenti di questa qualificazione. Mi auguro che sia uno slancio per il campionato, si vede che la squadra gira bene ma ci mancano i punti. La squadra cerca sempre di dare il massimo e fare il suo gioco, di proporre quello che chiede il mister, ci stanno mancando solo i risultati, che arriveranno. Più fiducia ora? Ora stiamo tutti bene, ogni tanto ci addormentiamo ma rimaniamo sempre in partita. Posizione diversa? Il mister ci ha chiesto questo oggi, di solito stiamo più larghi mentre oggi ho cercato di affiancarmi a Luka e si è visto il risultato”.