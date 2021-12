Kouame: “Sto finalmente tornando ad essere me stesso”

Dopo un avvio di stagione a corrente alternata, l’attaccante che la Fiorentina ha prestato all’Anderlecht, Christian Kouame, ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite, salendo così ad otto reti stagionali.

Un momento molto positivo per lui dunque, tanto da fargli dire, in un’intervista rilasciata a Dhnet.be: “Finalmente sto tornando ad essere me stesso”.

Dopo il grave infortunio patito al Genoa, l’attaccante ha fatto fatica a tornare ad alti livelli. Con la maglia della Fiorentina non ha trovato né prestazioni, né continuità e solo qualche sporadica rete.