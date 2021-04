Kouame tra presente e futuro: un investimento che deve ancora dare i frutti migliori

La partita delle partite contro la Juventus è imminente, ma le valutazioni sul mercato della Fiorentina non finiscono mai. Uno dei giocatori sul quale il club viola dovrà prendere sicuramente una decisione per impostare la campagna acquisti del prossimo calcio mercato è sicuramente Cristian Kouame. L’attaccante ivoriano, preso a titolo definitivo dal Genoa l’anno scorso per più di 11 milioni di euro, resta ancora un’incognita per tanti aspetti. Dopo aver recuperato dal grave infortunio subito al ginocchio il giocatore non ha mai mostrato di poter dare le garanzie viste quando vestiva la maglia del Genoa per tecnica e cambio passo.

Da lui ci si attendeva molto di più, ma probabilmente non gli sono mai state concesse le opportunità adeguate esprimere le sue qualità e un sistema di gioco che lo potesse agevolare nella sua attitudine di velocista. Sprazzi del vero Kouame si sono visti poche volte nel corso di questa stagione, come in occasione della partita contro l’Atalanta, quando in seguito a un’iniziativa personale ha servito a Vlahovic il pallone del momentaneo pareggio.

C’è da capire quello che la società gigliata vorrà fare con lui: il suo contatto è fino al 2024, e la Fiorentina non ha voluto privarsi di lui nemmeno a gennaio quando è stata tentata dal Torino con una super offerta da circa 18 milioni di euro. Dicendo no ad una cifra di questo tipo la Fiorentina ha mostrato fortemente di credere nel suo attaccante, che però deve ancora far vedere il meglio di sé. Una possibilità sulla sua permanenza resta in ogni caso legata alla questione del futuro allenatore viola ancora da definire. Quest’ultimo potrebbe infatti decidere di puntare sul giocatore esaltando le sue caratteristiche da seconda punta ridisegnando quelli che sono gli attuali schemi tattici della rosa viola.