Kouame vuole il gol a tutti a costi: “Lo inseguirò con ancora più rabbia”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame è andato più volte vicino al gol nella gara di ieri vinta contro il Torino senza però segnare. Sul suo profilo Twitter il giocatore esprime tutta la sua carica per la prossima gara nella quale vorrà fortemente timbrare il cartellino: “Vittoria importantissima per partire alla grande. A me è mancato il gol, lo inseguirò con ancora più rabbia”.

Vittoria importantissima per partire alla grande. A me è mancato il gol, lo inseguirò con ancora più rabbia 💜 #Fiorentina #SerieA pic.twitter.com/BpXwxcvlfF — Christian Kouame (@ChriKouame) September 19, 2020