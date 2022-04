Koulibaly: “Sapevamo che la Fiorentina fosse forte, ma dopo il pareggio avevamo in testa di vincerla. Callejon è stato importantissimo per me”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Fiorentina: “Oggi abbiamo iniziato bene mettendo l’energia che serviva. Il primo gol ci ha fatto un po’ male ma tutta la partita abbiamo dimostrato che ci credevamo, peccato aver preso quei gol. Ma abbiamo dato tutto. Dietro non diamo la solidità e la fiducia che serve anche agli attaccanti. Volevamo vincere a tutti i costi questa partita, sapevamo che la Fiorentina è forte e che non vinceva ma creava tante occasioni. Pensavamo di vincere dopo l’1-1, c’erano le dinamiche che servivano. poi abbiamo preso gol. Io comunque allo scudetto ci credo ancora: mancano 7 partite e può succedere di tutto. Anche se abbiamo perso tanti punti in casa”.

E sull’ex compagno Josè Maria Callejon che oggi è subentrato da ex si è espresso così: “Lui è stato molto importante per noi, ci sentiamo ancora e ci ha dato tanto. Mi ha fatto crescere tanto, è una persona bravissima che ama ancora Napoli. Gli auguro tutto il meglio perché lo merita. Ha ancora un pezzo di Napoli nel cuore”.