Koulibaly verso la Premier League: il Napoli è pronto a buttarsi su Milenkovic

Potrebbe arrivare presto una svolta per il futuro di Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da The Athletic, Kalidou Koulibaly si avvicina sempre di più al Chelsea: i Blues stanno trattando con il Napoli e alla fine l’affare potrebbe andare in porto sulla base di quaranta milioni di euro. Allo stesso tempo, i partenopei hanno presentato un’offerta di rinnovo al difensore senegalese pari a sei milioni di euro all’anno per cinque stagioni.

Se la cessione di Koulibaly dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe buttarsi a capofitto su Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è da tempo nel mirino dei partenopei oltre che di Inter e Juventus, ma solo l’addio del senegalese permetterebbe al club di De Laurentiis di presentare un’offerta alla dirigenza viola.