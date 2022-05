Krastev: “Ho la fiducia necessaria per fare il difensore. Vlahovic mi ha aiutato molto quando sono arrivato tra i grandi”

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Dimo Krastev ha parlato a blitz.bg. Queste le sue parole su mister Aquilani e della sua esperienza in viola: “Aquilani da centrocampista difensivo, mi ha spostato in difesa. Ho bisogno di migliorare il lavoro in difesa, ma ho la fiducia necessaria per giocare in quella posizione. Italiano è l’allenatore che mi ha aiutato di più. Il suo è un calcio offensivo. Ha giocato, il che contribuisce molto. In tre anni con Aquilani ho imparato molto, il nostro rapporto è amichevole, posso rivolgermi a lui per qualsiasi cosa”.

E ancora: “A Firenze ho imparato rapidamente la lingua, mi sono abituato, conosco tutti. Sono a casa. Conosco bene anche la città. Mi sento davvero bene. Vlahovic? Mi ha aiutato molto quando sono stato arrivato in prima squadra. Dusan è una macchina. Non è un caso che tutte le squadre in Europa lo volessero, è nato nel 2000. Alla Juventus le aspettative sono alte”.