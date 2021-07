Krastev, il giovane osservato “speciale” di Italiano a Moena

Vincenzo Italiano, nel ritiro di Moena, osserverà da vicino anche un baby della Fiorentina, Dimo Krastev (18), play di assoluta prospettiva.

L’acquisto fu definito da Corvino nel marzo 2019, dopo che, a soli 16 anni, era stato eletto miglior giocatore del torneo U16 giocato tra le Nazionali di Russia, Serbia, Israele e, appunto, Bulgaria.

Come scrive il Corriere dello Sport, classe 2003 ha già lavorato con la prima squadra la passata stagione, convocato e portato in panchina da Cesare Prandelli per quattro partite (Bologna, Lazio, Cagliari e Napoli): potrebbe essere lui il prossimo figlio del vivaio destinato, col tempo, a spiccare il volo come hanno fatto negli anni Bernardeschi, Chiesa e Castrovilli.